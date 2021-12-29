Житель Красногвардейского района заснял огромные очереди в поликлинику

Житель Красногвардейского района заснял очередь из пациентов к врачу поликлиники №107. Автор видео утверждает, что это "ковидные больные". Кадры были сняты 24 января.
С понедельника дня в Петербурге начали действовать новые правила. Теперь пациенты с ОРВИ или подозрением на COVID-19 при легком течении болезни могут посещать поликлиники. Для них организован отдельный вход.
По словам петербуржца, в очереди можно провести не один час. Кроме того, она начинается на улице.
Некоторые комментаторы отметили, что врачи работаю на износ, и им принимать такое количество пациентов совсем непросто.
Ранее петербургские врачи назвали основные симптомы "омикрона".
Видео: ВКонтакте / Черный список Питер | Санкт-Петербург
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