Житель Красногвардейского района заснял огромные очереди в поликлинику

В Петербурге изменился алгоритм приема коронавирусных больных.

Житель Красногвардейского района заснял очередь из пациентов к врачу поликлиники №107. Автор видео утверждает, что это "ковидные больные". Кадры были сняты 24 января.

С понедельника дня в Петербурге начали действовать новые правила. Теперь пациенты с ОРВИ или подозрением на COVID-19 при легком течении болезни могут посещать поликлиники. Для них организован отдельный вход.

По словам петербуржца, в очереди можно провести не один час. Кроме того, она начинается на улице.

Некоторые комментаторы отметили, что врачи работаю на износ, и им принимать такое количество пациентов совсем непросто.

Ранее петербургские врачи назвали основные симптомы "омикрона".

Видео: ВКонтакте / Черный список Питер | Санкт-Петербург