Видео: у офиса "Аэрофлота" в центре Петербурга собралась очередь

Петербуржцы хотят лично решить свою ситуацию с билетами.

У офиса авиакомпании "Аэрофлот" на улице Рубинштейна в очередной раз выстроилась очередь. Корреспондент Piter.TV снял видео с места событий.

По предварительной информации, петербуржцы хотят обменять билеты или купить новые. Также офлайн можно заключить договор страхования перелета или багажа. Офис работает с понедельника по субботу до 18:00. Вход ограничен, в связи с чем горожанам приходится ждать своей очереди на улице.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Аэрофлот" намерен сделать "Победу" крупнейшей авиакомпанией России.

Видео: Piter.TV