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Видео: у офиса "Аэрофлота" в центре Петербурга собралась очередь

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Петербуржцы хотят лично решить свою ситуацию с билетами.

У офиса авиакомпании "Аэрофлот" на улице Рубинштейна в очередной раз выстроилась очередь. Корреспондент Piter.TV снял видео с места событий.

По предварительной информации, петербуржцы хотят обменять билеты или купить новые. Также офлайн можно заключить договор страхования перелета или багажа. Офис работает с понедельника по субботу до 18:00. Вход ограничен, в связи с чем горожанам приходится ждать своей очереди на улице. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Аэрофлот" намерен сделать "Победу" крупнейшей авиакомпанией России. 

Видео: Piter.TV 

Теги: авиакомпания, аэрофлот, билеты, офис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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