"Аэрофлот" намерен сделать "Победу" крупнейшей авиакомпанией России

О новой стратегии, рассчитанной до 2028 года, рассказал гендиректор Виталий Савельев на встрече с Михаилом Мишустиным

Стратегию назвали "30/30", согласно ей, ставка будет сделана на "Победу". Предполагается, что на основных маршрутах "Аэрофлота" будут использоваться самолеты лоукостера. Это снизит стоимость билетов на 30% и увеличит количество пассажиров до 130 млн человек к 2028 году.

Создатели рассчитывают, что с помощью новой концепции им удастся увеличить пассажиропоток до 100 млн человек в год уже к 100-летнему юбилею "Аэрофлота", который грядет в 2023 году. Савельев подчеркнул, что в таком случае группе компаний удастся войти в десятку крупнейших авиаперевозчиков мира.

Известно, что в 2019 году услугами "Аэрофлота" воспользовались чуть более 60 млн человек.

Видео: Youtube/PoletMe Aviation Videos