Жители Петербурга заметили очередь из автомобилей скорой помощи на проспекте Культуры

Очередь образовалась перед Клинической больницей № 122 им. Соколова.

В субботу, 16 мая, петербуржцы заметили на проспекте Культуры огромное скопление автомобилей скорой помощи. Очевидцы рассказали об этом в группе "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "ВКонтакте".

Автор видео отметил, что очередь образовалась перед Клинической больницей № 122 им. Соколова, перед которой похожую картину наблюдали несколько дней назад.

Напомним, что подобное также случалось у Покровской больницы и у других инфекционных стационаров.

Ранее мы писали, что у больницы №122 имени Соколова заметили очередь из "скорых".

Видео: vk.com/spb_today_unpublished