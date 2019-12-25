У больницы №122 имени Соколова заметили очередь из "скорых"

Вчера больница начала прием больных COVID-19.

Накануне Клиническая больница №122 им. Соколова начала прием больных коронавирусом. Сегодня у стационара на проспекте Культуры заметили очередь из карет "скорой помощи".

Неоднократно похожую картину жители Петербурга наблюдали и у Покровской больницы. В комитете по здравоохранению "очередь" объяснили новой схемой приема пациентов. Зампредседателя комитета Андрей Сарана также отметил, что больше всего машин скапливается у тех больниц, которые только что были перепрофилированы.

Ранее Piter.TV пообщался с главврачом больницы №122. Он рассказал о пользе масочно-перчаточного режима.

Фото: "Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб" / VK