Компания BMW объявила конкурс на создание игры для автомобиля

Заявки принимают до 8 июня.

Компания BMW объявила о целенаправленной разработке игр для своих автомобилей. В конце 2022 года стало известно о начале сотрудничества с поставщиком потоковых игр на облачной платформе AirConsole. Об этом сообщило издание 110km.

В каталоге AirConsole содержится 190 различных игр (от головоломок и викторин до гонок и спорта). Все игры хранятся в облаке, поэтому играть в них можно практически на любом устройстве.

Однако, ни одна из игр не была специально разработана для использования в автомобиле. Поэтому BMW и AirConsole объявили конкурс на лучшую идею для новой игры. Заявки принимают до 8 июня, после этого организаторы выберут четырех победителей, которым выделят по 5 000 евро на разработку бета-версии. Затем будет принято окончательное решение, какие из игр станут доступны в новых автомобилях BMW.

Фото: BMW