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Вчера, 15:12
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В Петербурге отправлен в СИЗО обвиняемый в убийстве мужчины на проспекте Науки

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Петербуржец скрылся в Ленобласти, однако 17 сентября лично обратился в полицию, чтобы сообщить о преступлении.

В отношении 20-летнего молодого человека, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), судом избрана мера пресечения. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 18 сентября. 

Напомним, фигурант 16 сентября в ходе конфликта в квартире на проспекте Науки нанес ножом множественные удары по телу 53-летнего знакомого. Последний скончался на месте происшествия. 

Петербуржец скрылся в Ленобласти, однако 17 сентября лично обратился в полицию, чтобы сообщить о преступлении. 

Молодой человек заключен под стражу на два месяца. 

Ранее на Piter.TV: в отношении подозреваемого в убийстве на Планерной улице возбуждено уголовное дело

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: обвиняемый в убийстве, проспект науки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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