В Петербурге отправлен в СИЗО обвиняемый в убийстве мужчины на проспекте Науки

Петербуржец скрылся в Ленобласти, однако 17 сентября лично обратился в полицию, чтобы сообщить о преступлении.

В отношении 20-летнего молодого человека, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), судом избрана мера пресечения. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 18 сентября.

Напомним, фигурант 16 сентября в ходе конфликта в квартире на проспекте Науки нанес ножом множественные удары по телу 53-летнего знакомого. Последний скончался на месте происшествия.

Петербуржец скрылся в Ленобласти, однако 17 сентября лично обратился в полицию, чтобы сообщить о преступлении.

Молодой человек заключен под стражу на два месяца.

Ранее на Piter.TV: в отношении подозреваемого в убийстве на Планерной улице возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу