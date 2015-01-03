В отношении подозреваемого в убийстве на Планерной улице возбуждено уголовное дело

Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Петербурге задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в совершении убийства. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Установлено, что 15 сентября злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на улице Планерной сдавил шею своего знакомого проводом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу