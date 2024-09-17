В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве на проспекте Науки

Фигурант сам сообщил о совершенном преступлении.

По делу об убийстве 53-летнего мужчины, проживавшего в доме на проспекте Науки, был задержан подозреваемый – 20-летний молодой человек. Следственным отделом по Калининскому району было возбуждено уголовное дело уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, – говорится в пресс-службе ГСК СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие настаивает на том, что 16-го сентября подозреваемый в ходе конфликта взялся за нож и нанес им множественные удары по телу 53-летнего знакомого. Последний скончался на месте происшествия. Подозреваемый скрылся в Ленобласти, однако на следующий день лично обратился в полицию, чтобы сообщить о преступлении.

Мера пресечения для фигуранта обвинения еще не избрана. Проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия

Ранее сегодня мы сообщали об убийстве на проспекте Науки.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу