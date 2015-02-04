В квартире на проспекте Науки обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями

Производятся фиксация следов, обнаружение и изъятие доказательств на месте преступления.

В квартире на проспекте Науки 17 сентября нашли тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

На месте происшествия в настоящее время работает следователь следственного отдела по Калининскому району. Производятся фиксация следов, обнаружение и изъятие доказательств на месте совершенного преступления.

В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее труп неизвестного со сломанными ребрами найден на Пулковском шоссе в канаве. На вид ему около 35 лет.

Фото: Piter.TV