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В квартире на проспекте Науки обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями
17 сентября, 13:16
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В квартире на проспекте Науки обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями

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Производятся фиксация следов, обнаружение и изъятие доказательств на месте преступления.

В квартире на проспекте Науки 17 сентября нашли тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. 

На месте происшествия в настоящее время работает следователь следственного отдела по Калининскому району. Производятся фиксация следов, обнаружение и изъятие доказательств на месте совершенного преступления. 

В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее труп неизвестного со сломанными ребрами найден на Пулковском шоссе в канаве. На вид ему около 35 лет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект науки, тело мужчины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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