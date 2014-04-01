Петербуржец предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы

Он нанес ей не менее трех ударов ножом в надключичную и ключичную области груди.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве в начале 2025 года во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

По версии следствия, в период с 11 на 12 января 2025 года 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в доме 10, корпус 2 по улице Малая Бухарестская, в ходе ссоры с 48-летней сожительницей, нанес ей не менее трех ударов ножом в надключичную и ключичную области груди. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

Уголовное дело по статье 105 УК РФ направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд.

Ранее в Петербурге задержали мужчину с расчленёнкой в продуктовой тележке.

Фото: Piter.tv