  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 2021 году в Выборге проводится детальное обследование деревьев
Сегодня, 16:30
109
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В 2021 году в Выборге проводится детальное обследование деревьев

0 0

При обследовании деревьев их состояние оценивается по 6-балльной шкале.

В этом году в Выборге проводится детальное обследование деревьев. Диагностику городского зеленого фонда ведут специалисты Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. Кирова по заказу администрации Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

При обследовании деревьев их состояние оценивается по 6-балльной шкале следующих категорий: здоровое, ослабленное, сильно ослабленное, усыхающее, сухостой текущего года, старый сухостой.

Нередко внешне красивое дерево внутри полностью гнилое, поврежденное различными видами грибов. Микроскопические споры, разлетаясь, переносят инфекцию на другие деревья.

специалисты лесотехнического университета

В результате обследования каждому дереву будет дана характеристика с детальным описанием его состояния. Специалисты подготовят методические рекомендации, чтобы по возможности сохранить старые деревья и ликвидировать те, которые могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

Также в Выборге проверяют на безопасность детские площадки.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: деревья, зеленый фонд
Категории: Выборг, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии