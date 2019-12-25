В 2021 году в Выборге проводится детальное обследование деревьев

При обследовании деревьев их состояние оценивается по 6-балльной шкале.

В этом году в Выборге проводится детальное обследование деревьев. Диагностику городского зеленого фонда ведут специалисты Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. Кирова по заказу администрации Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

При обследовании деревьев их состояние оценивается по 6-балльной шкале следующих категорий: здоровое, ослабленное, сильно ослабленное, усыхающее, сухостой текущего года, старый сухостой.

Нередко внешне красивое дерево внутри полностью гнилое, поврежденное различными видами грибов. Микроскопические споры, разлетаясь, переносят инфекцию на другие деревья. специалисты лесотехнического университета

В результате обследования каждому дереву будет дана характеристика с детальным описанием его состояния. Специалисты подготовят методические рекомендации, чтобы по возможности сохранить старые деревья и ликвидировать те, которые могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

Также в Выборге проверяют на безопасность детские площадки.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО