В Выборге проверяют на безопасность детские площадки

По итогам проверки производится замена элементов крепления, подтяжка болтов, смазка подшипников движущихся деталей, окраска.

В Выборге проходит осмотр детских площадок во дворах многоквартирных домов. Главная цель – обеспечение безопасности. Функциональное обследование и тестирование деталей оборудования при помощи специальных инструментов выполняют рабочие, прошедшие необходимое обучение. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По итогам проверки производится замена элементов крепления, подтяжка болтов, смазка подшипников движущихся деталей, окраска. Будут также сделаны выводы о возможности дальнейшего использования игровых и спортивных элементов или необходимости их ликвидации.

В Выборге также продолжается работа по установке и обустройству детских и спортивных площадок. В настоящее время идет подготовка основания под спортивную и детскую площадки на пересечении ул. Центральной, 4 и 1-ой Бригадной. Там будет установлено игровое оборудование, а в следующем году – спортивное. Детская площадка с искусственным покрытием будет обустроена на Хельсинском шоссе, 4.

По муниципальной программе, при участии депутатов городского совета, сформирован перечень адресов, где проведут демонтаж, после чего сделают основание для детской площадки и установят новое оборудование. В списке: ул. Комсомольская, д. 11; пр. Ленина, д. 9; Московский пр. 16; ул. Мира, д. 17; Приморское шоссе, д. 28; ул. Гагарина, д. 27; пр. Победы, д. 27; ул. Кировские Дачи, д. 7. На детской площадке у д. 27 по Сайменскому шоссе по просьбе жителей установят ограждение. На ул. Пограничной, 4 и ул. Гранитно-Карьерной, 3 добавят новые элементы. На ул. Кривоносова, 15 проведут работы по благоустройству детской площадки.

При формировании перечня адресов в первую очередь учитываются обращения жителей и равномерное распределение детских площадок по городу. специалисты отдела благоустройства

Осенью в Выборге детский сад №21 распахнет свои двери после реновации.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО