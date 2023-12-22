Общественники проверили ход ремонтных работ на Свердловской набережной

В нормативное состояние привели участок от Арсенальной набережной до Пискаревского проспекта протяженностью 2,05 км.

Дорожники обновили асфальт на Свердловской набережной. В нормативное состояние привели участок от Арсенальной набережной до Пискаревского проспекта протяженностью 2,05 км. Работы проводились по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Специалисты управления контроля качества и внедрения инноваций "Дирекции транспортного строительства" вместе с общественниками проинспектировали отремонтированный участок, рассказали в КРТИ.

На объекте уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, обновили бордюрный камень, нанесли дорожную разметку. Для повышения долговечности и качества дорожного покрытия при ремонте применялся щебеночно-мастичный асфальтобетон с добавлением полимерно-битумных вяжущих компонентов. Теперь специалистам осталось обустроить тротуары и восстановить нарушенное благоустройство.

Специалисты управления контроля качества и внедрения инноваций вместе с общественниками проинспектировали отремонтированный участок. Одним из основных этапов лабораторного контроля является проверка уложенного полотна. Для определения физико-механических характеристик асфальтобетона отбирают пробы (керны), затем направляют в лабораторию для проведения испытаний. Если выявляются замечания, подрядчику направляется предписание об их устранении. Места отбора кернов были заделаны специальным ремонтным составом. Также общественники провели осмотр покрытия, замерили параметры проезжей части.

Ежедневно по Свердловской набережной проезжает свыше 30 тыс. автомобилей. Всего в 2024 году в Петербурге дорожники планируют отремонтировать 170 километров улично-дорожной сети города, из них в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" – около 100 км.

В августе на Московско-Дунайской развязке откроют рабочее движение по путепроводу правого направления.

Фото и видео: КРТИ