У остановки на Невском проспекте с дома обрушилась лепнина

По предварительной информации, никто не пострадал.

Днём 24 мая у остановки на Невском проспекте обрушилась лепнина. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел около 12:00 у дома № 73-75 по Невском проспекту. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте уже работает дворник, место пока что не огородили предупредительной лентой.

Данный дом был построен в 1834-1838 году. В конце 1840-х гг. дом принадлежал известному аптекарю Христиану Типмару, чья аптека находилась на Малой Морской улице. Дом №75 был надстроен после войны. Тогда же его фасад приобрёл черты неоклассицизма. В 1970-х годах оба дома претерпели капитальную реконструкцию, вызванную повреждениями от постройки рядом (в доме №71) станции метро "Маяковская".

В управляющей компании ООО "ЕВРО СИТИ" Piter.TV ответили, что не в курсе произошедшей ситуации и предложили направить официальный запрос.

По данным сервиса Дом.МинЖКК, ремонт фасада в этом доме запланирован на 2032 год.

В апреле около "Чкаловской" обрушилась часть фасада жилого дома.

Фото: Piter.tv