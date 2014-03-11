На обработку КАД Петербурга за выходные ушло 1,6 тыс. тонн соли

В снегопад трассу чистят и обрабатывают 95 единиц различной техники.

За выходные на обработку Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга израсходовали 1,6 тыс. тонн соли. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 16 декабря.

В снегопад трассу чистят и обрабатывают 95 единиц различной техники, в том числе – комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики.

Дорожники убедительно просят водителей быть предельно внимательными при проезде рядом с колоннами КДМ, не препятствовать их движению, не пытаться проехать между ними или обогнать. Неоправданные маневры могут привести к повреждению автомобилей или спровоцировать ДТП. ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

А федеральные трассы в Ленобласти ежесуточно чистят и обрабатывают 213 единиц спецтехники. На обработку "Скандинавии", "Колы", "Нарвы" и "Сортавалы" за 14 и 15 декабря израсходовано 2,5 тыс. тонн соли, 3,5 тыс. тонн песко-соляной смеси. Сегодня работы продолжаются.

Ранее на Piter.TV: утром 16 декабря Петербург сковали пробки в 7 баллов.

Видео: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"