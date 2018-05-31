Видео: в Горелово мужчина справил нужду на клумбу с цветами

Жители муниципального округа не оценили данный поступок.

В Горелово местные жители заметили весьма необычного человека. Очевидно, он был не в себе или очень хотел в туалет и не придумал ничего лучше, как справить свою нужду на клумбу с цветами. Видео опубликовали в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Большинство пользователей группы крайне негативно отнеслись к данному поступку. Многие недоумевали, что может твориться у человека в голове, чтобы так поступить.

Ранее в Саратовской области подростки справили нужду у "вечного огня".

Видео: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург