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Видео: в Горелово мужчина справил нужду на клумбу с цветами

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Жители муниципального округа не оценили данный поступок.

В Горелово местные жители заметили весьма необычного человека. Очевидно, он был не в себе или очень хотел в туалет и не придумал ничего лучше, как справить свою нужду на клумбу с цветами. Видео опубликовали в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Большинство пользователей группы крайне негативно отнеслись к данному поступку. Многие недоумевали, что может твориться у человека в голове, чтобы так поступить. 

Ранее в Саратовской области подростки справили нужду у "вечного огня".

Видео: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: горелово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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