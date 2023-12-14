Петербург приобретет оборудование для реабилитации инвалидов с федеральной поддержкой в 98 млн рублей

В настоящее время в городе проживают порядка 484 тыс. человек с ограниченными возможностями.

Петербург приобретет оборудование для реабилитации инвалидов с федеральным софинансированием. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов, рассказали 28 февраля в Смольном.

Оборудование поставят в организации, которые занимаются социальной реабилитацией и абилитацией инвалидов. В настоящее время в Северной столице проживают порядка 484 тыс. человек с ограниченными возможностями, из них проходят индивидуальные программы реабилитации или абилитации свыше 288 тыс. инвалидов.

На покупку оборудования в 2025-2027 годах предусмотрено финансирование в размере 305 млн рублей, в том числе до 97,9 млн рублей – за счет казны РФ.

Ранее на Piter.TV: семьи инвалидов-участников СВО из Ленобласти смогут получить субсидии на жилье.

Фото: Piter.TV