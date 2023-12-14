Госдума приняла закон о социальной реабилитации инвалидов

Документ одобрен в третьем чтении.

Государственна Дума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Соответствующее решение депутаты одобрили на пленарном заседании в нижней палате парламента от 14 декабря. Спикер Вячеслав Володин уточнил, что документ позволяет вводить в стране единые стандарты, сформировать комплексную систему поддержки граждан, начиная от социально-психологической и медицинской помощи, заканчивая профориентацией и переобучением людей с ограниченными возможностями. В частности, законопроект регламентирует вопросы реабилитации взрослых и детей. Впервые ранняя помощь, которая оказывается детям в возрасте до трех лет с нарушениями в развитии и их семьям, выделяется в отдельное направление реабилитации.

Зачастую в первую очередь думают о том, как оказать такому человеку медицинскую помощь, но забывают, что не менее важно помочь ему адаптироваться в быту, найти новую профессию, организовать досуг. Вячеслав Володин, спикер ГД

В законопроект добавлены предложения всех субъектов РФ и специализированных организаций.

Володин: за 30 лет действия Конституции РФ принято 10 503 закона.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ