В Центре социальной реабилитации инвалидов Петербурга появился тренажер Гросса

Устройство страхует от падения и позволяет восстанавливать подвижность после тяжелых травм.

В Петербурге в центре социальной реабилитации инвалидов появился тренажер Гросса. Об этом сообщает пресс-лужба администрации Центрального района.

Соответствующий тренажер предназначен для развития и совершенствования двигательных навыков у инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. По словам экспертов, это приспособление предназначено для восстановления подвижности после тяжелых травм.

Глава Центрального района Максим Мейксин отметил, что тренажер Гросса "важное приобретение, которое центр долго ждал".

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