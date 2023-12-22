Петербуржцы украли документы на квартиру у мертвеца и сожгли тело в поле

Возбуждено уголовное дело, все трое подозреваемых задержаны.

Полицейским выяснили, кому принадлежали обгоревшие останки, найденные 19 апреля в поле в деревне Пятиречье Приозерского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.tv.

Останки принадлежат 85-летнему петербуржцу, который скончался в своей квартире в Приморском районе Петербурга. В январе его 22-летний сосед почувствовал трупный запах и обнаружил мумифицированные останки в комнате. Вместе с приятелем молодой человек похитил документы мужчины и передал их 45-летнему знакомому. Тот, в свою очередь, пообещал продать квартиру и заплатить каждому по полмиллиона, если они избавятся от трупа.

Молодые люди в начале марта вывезли тело пенсионера в заброшенный дом на территории Ленобласти, а затем перетащили труп в поле в 1,5 км от посёлка Денисово, где облили его бензином и сожгли.

Возбуждено уголовное дело, все трое подозреваемых задержаны. Расследование продолжается.

Недавно в Петербурге учительница перевела на "безопасный" счет 10 млн рублей.

Фото: Piter.tv