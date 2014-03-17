В квартале 55 Гражданки началась масштабная реконструкция теплосетей

Завершить реконструкцию планируется к ноябрю 2026 года.

На севере Санкт-Петербурга стартовали работы по обновлению инженерной инфраструктуры – началась реконструкция теплосетей в квартале 55 района Гражданка. Работы развернулись вдоль Тихорецкого проспекта. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике.

Проект реализует АО "ТЭК Санкт-Петербурга". В рамках модернизации планируется заменить более 1,6 километра старых труб на современные теплопроводы в пенополиуретановой изоляции. Такое техническое решение значительно снижает теплопотери, защищает трубы от коррозии и продлевает срок их эксплуатации.

При реконструкции также применяются гибкие трубопроводы, которые позволяют аккуратно обходить подземные коммуникации и объекты городской инфраструктуры, не разрушая окружающую застройку. Все участки новых тепловых сетей будут оборудованы датчиками дистанционного мониторинга – они обеспечат круглосуточный контроль за состоянием трубопроводов и позволят оперативно выявлять потенциальные неисправности.

На период реконструкции уже начато строительство временной теплосети – это позволит жителям сохранять доступ к отоплению и горячей воде без перебоев. Также в квартале установят девять новых тепловых камер и обновят одну действующую. После завершения основных работ временные сети будут демонтированы, а благоустройство восстановлено.

Завершить реконструкцию планируется к ноябрю 2026 года. Проект направлен на повышение надежности теплоснабжения для 12 многоквартирных домов, в которых проживает около 6 тысяч горожан.

Также специалисты АО "ТЭК СПб" занимаются модернизацией котельной у парка имени Бабушкина.

Фото: АО "ТЭК СПб"