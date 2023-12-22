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КГА показал облик школы на 550 мест в Стрельне
Сегодня, 16:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

КГА показал облик школы на 550 мест в Стрельне

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Проектируемое здание школы П-образное в плане, состоит из основного 4-х этажного объёма и двух объемов в 2-3 этажа.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) согласовал облик общеобразовательной школы в Стрельне на 550 мест.

По данным портала "Строительный Петербург", общеобразовательная школа будет построена на Санкт-Петербургском шоссе, д. 102А, литера А.

Проектируемое здание школы П-образное в плане, состоит из основного 4-х этажного объёма и двух объемов в 2-3 этажа. На фасаде за счет создания ломаной парапетной линии, обыгрывается переход от 4-х этажного объема к 3-х этажному, имитируя контур скатных кровель окружающей застройки и поддерживая линию фасадов, выходящих на шоссе.

Ранее КГА показал облик школы на 825 мест на Васильевском острове.

Фото: КГА

Теги: стрельна, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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