КГА показал облик школы на 825 человек на Октябрьской набережной

В школе будет 33 класса.

КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик общеобразовательной школы на 825 мест на Октябрьской набережной. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В школе будет 33 класса. Планировочными решениями предусмотрена функциональная изоляция детей первых и начальных классов от учащихся основной и средней школы. На фасадах выделяются цветом акцентные плоскости, окна сгруппированы посредством межоконных цветовых вставок.

Также КГА представил, как будет выглядеть жилой дом на Ремесленной улице.

Фото: КГА