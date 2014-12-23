КГА показал облик школы на 825 человек на Октябрьской набережной

КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик общеобразовательной школы на 825 мест на Октябрьской набережной. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
В школе будет 33 класса. Планировочными решениями предусмотрена функциональная изоляция детей первых и начальных классов от учащихся основной и средней школы. На фасадах выделяются цветом акцентные плоскости, окна сгруппированы посредством межоконных цветовых вставок.
Также КГА представил, как будет выглядеть жилой дом на Ремесленной улице.
Фото: КГА
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