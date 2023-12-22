Стал известен облик остановочного пункта "Пулковские высоты"

Транспортно-пересадочный узел разрабатывался с учетом расположения и внешнего вида конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и окружающей застройки.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал облик здания пассажирского павильона транспортно-пересадочного узла "Остановочный пункт "Пулковские высоты" (19 км) в Пушкине.

Как отметил портал "Строительный Петербург", транспортно-пересадочный узел разрабатывался с учетом расположения и внешнего вида конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и окружающей застройки.

Назначение объекта – продажа билетов, контроль и ограничение доступа пассажиров на станцию, устройство уборных для пассажиров, защита пассажиров от неблагоприятных природно-климатических факторов во время ожидания железнодорожного транспорта; обеспечение взаимосвязи между платформами.

Также представлен облик лицея на 550 мест на Цитадельской дороге.

Фото: КГА