КГА согласовал облик нежилой постройки для управленческой деятельности в Шушарах

Проектом также предусматривается комплексное благоустройство территории.

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства в Шушарах с целью размещения управленческой деятельности, не связанной с государственным и муниципальным управлением и оказанием услуг, со встроенно-пристроенным гаражом. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проектом также предусматривается комплексное благоустройство территории с обустройством газонов, скамеек, урн, светильников, вело-парковок, автомобильных стоянок.

Основным композиционным приемом решения фасада здания является симметричное трехчастное деление фасада с выделением выступающего объема входной группы.

Ранее КГА представил, как будет выглядеть жилой дом на Ремесленной улице.

Фото: КГА