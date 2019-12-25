КГА согласовал облик нежилой постройки для управленческой деятельности в Шушарах

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства в Шушарах с целью размещения управленческой деятельности, не связанной с государственным и муниципальным управлением и оказанием услуг, со встроенно-пристроенным гаражом. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Проектом также предусматривается комплексное благоустройство территории с обустройством газонов, скамеек, урн, светильников, вело-парковок, автомобильных стоянок.
Основным композиционным приемом решения фасада здания является симметричное трехчастное деление фасада с выделением выступающего объема входной группы.
Ранее КГА представил, как будет выглядеть жилой дом на Ремесленной улице.
Фото: КГА
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