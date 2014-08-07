Для финансирования ВСМ выпустят облигации на 122 млрд рублей

Эмитентом облигаций серии "ВСМ-1" является ООО "Специализированное финансовое общество ВСМ Инвест — Первый".

Финансирование проектирования и строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Петербург - Москва" осуществляется путем выпуска облигаций на общую сумму 122,3 миллиарда рублей.

Эмитентом облигаций серии "ВСМ-1" является ООО "Специализированное финансовое общество ВСМ Инвест — Первый". Размещение облигаций прошло по закрытой подписке, срок погашения установлен через 25 лет. Процентная ставка не раскрывается.

Первые поезда по ВСМ "Петербург - Москва" начнут курсировать ориентировочно в 2028-2029 годах. В Петербурге для нужд ВСМ планируется построить специальный терминал, а электрички с Московского вокзала будут переведены к станции метро "Волковская", где будет организован новый вокзал для этих поездов.

Ранее мы сообщили о том, что к строительству ВСМ Москва-Петербург намерены привлечь грузоотправителей.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД