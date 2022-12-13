В Петербурге прошли обыски у работников школы в рамках уголовного дела о взятках

В полицию поступила оперативная информация о том, что директор одной из школ Невского района совместно с двумя заместителями получали от своих подчинённых часть денежных средств, выплаченных им в качестве премий.

В Петербурге полицейские провели обыски у работников школы в рамках уголовного дела о взятках. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Северной столице и Ленобласти.

В полицию поступила оперативная информация о том, что директор одной из школ Невского района совместно с двумя заместителями получали от своих подчинённых часть денежных средств, выплаченных им в качестве премий. Были опрошены работники данной образовательной организации, которые подтвердили, что в декабре 2022 года переводили на банковские счета руководства денежные средства.

Установлено, что незаконно полученной суммой в размере более 200 тысяч рублей злоумышленники распорядились по собственному усмотрению. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Сегодня была проведена серия обысков по местам жительства и работы подозреваемых в получении и даче взяток, а также в отделе образования администрации Невского района. Обнаружены и изъяты электронные технические средства и документация, представляющая интерес для следствия.

54-летняя директриса школы и её заместители 32 и 36 лет доставлены в следственные органы для проведения следственных действий.

Фото и видео: МВД