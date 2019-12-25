В Петербурге идут обыски по делу о неуплате налогов на 46 млн рублей

В ходе обысков найдено и изъято более 10 млн рублей, технические средства, документы.

Ряд обысков проводится в Петербурге в рамках расследования уголовного дела по факту неуплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, неустановленное лицо от имени одного из обществ с ограниченной ответственностью, умышленно, с апреля 2016 года по октябрь 2018 года, отправляло в налоговую ложные сведения о наличии у общества права на налоговый вычет. В бюджет РФ не поступило более чем 46 миллионов рублей.

В ходе обысков найдено и изъято более 10 млн рублей, технические средства, документы.

Ранее в Петербурге провели 13 обысков по делу о телефонном мошенничестве.

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу