В Смольном заявили о полной обеспеченности топливом общественного транспорта в Петербурге

Работа транспортных предприятий ведётся в строгом соответствии с утверждёнными графиками.

В Комитете по транспорту Петербурга заверили, что городской общественный транспорт полностью и бесперебойно обеспечен всеми необходимыми видами топлива.

Согласно заявлению ведомства для ТАСС, перевозчики располагают достаточными запасами дизельного топлива и газа.

Работа транспортных предприятий ведётся в строгом соответствии с утверждёнными графиками, что исключает любые риски для стабильности перевозок жителей и гостей города.

Топливный кризис в России отразился на ценах на бензин в Узбекистане — стоимость топлива выросла до 20%.

Фото: Piter.TV