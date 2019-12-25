В Смольном заявили о полной обеспеченности топливом общественного транспорта в Петербурге

В Комитете по транспорту Петербурга заверили, что городской общественный транспорт полностью и бесперебойно обеспечен всеми необходимыми видами топлива.
Согласно заявлению ведомства для ТАСС, перевозчики располагают достаточными запасами дизельного топлива и газа.
Работа транспортных предприятий ведётся в строгом соответствии с утверждёнными графиками, что исключает любые риски для стабильности перевозок жителей и гостей города.
Топливный кризис в России отразился на ценах на бензин в Узбекистане — стоимость топлива выросла до 20%.
Фото: Piter.TV
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