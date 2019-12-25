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В Смольном заявили о полной обеспеченности топливом общественного транспорта в Петербурге
Сегодня, 12:45
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В Смольном заявили о полной обеспеченности топливом общественного транспорта в Петербурге

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Работа транспортных предприятий ведётся в строгом соответствии с утверждёнными графиками.

В Комитете по транспорту Петербурга заверили, что городской общественный транспорт полностью и бесперебойно обеспечен всеми необходимыми видами топлива.

Согласно заявлению ведомства для ТАСС, перевозчики располагают достаточными запасами дизельного топлива и газа. 

Работа транспортных предприятий ведётся в строгом соответствии с утверждёнными графиками, что исключает любые риски для стабильности перевозок жителей и гостей города.

Топливный кризис в России отразился на ценах на бензин в Узбекистане — стоимость топлива выросла до 20%.

Фото: Piter.TV

Теги: комитет по транспорту, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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