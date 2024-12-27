Промышленное производство в Санкт-Петербурге выросло почти на 11% в 2024 году

Однако промышленники столкнулись с рядом проблем, среди которых подорожание кредитов и санкционное давление.

Общий объем промышленного производства в Санкт-Петербурге вырос на 10,9 процента в 2024 году. Об этом сообщает Комитет по промышленной политике, инновациям и технологиям Санкт-Петербурга.

Этот рост был достигнут на фоне замедления производства в 13 отраслях промышленности, столкнувшихся с такими проблемами, как удорожание кредитов, санкционное давление и увеличение производственных затрат. Наибольшее влияние эти факторы оказали на кожевенное и мебельное производство.

В то же время стабильный рост в 2024 году продемонстрировал автомобильный сектор, а также предприятия, выполняющие заказы Министерства обороны и крупных добывающих корпораций.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленинградская область нарастила объёмы производства АПК на 2,4%.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга