Ленобласть нарастила объемы производства АПК на 2,4%

Согласно прогнозам Петростата, к 2030 году ожидается увеличение объемов агропромышленного комплекса региона на 25%.

Производство сельскохозяйственной продукции в Ленинградской области демонстрирует рост. За прошедший год количество произведенных яиц увеличилось на 140 миллионов штук, улучшилась молочная продуктивность крупного рогатого скота, а высокие показатели сохраняются и в производстве тепличных овощей. Согласно прогнозам Петростата, к 2030 году ожидается увеличение объемов агропромышленного комплекса региона на 25%.

Для выполнения этих планов предусмотрены реализация новых инвестиционных проектов, расширение существующих сельскохозяйственных предприятий, внедрение передовых технологий, подготовка квалифицированных кадров, наращивание экспорта и обеспечение государственной поддержки. На развитие агропромышленного комплекса в бюджете 2025 года выделено 6,5 миллиарда рублей, при этом федеральное финансирование было увеличено на 10,7%.

К концу 2024 года общий объем сельскохозяйственного производства в регионе увеличился на 2,4%, достигнув отметки в 155,2 миллиарда рублей. Такой результат стал возможен благодаря строительству современных молочных комплексов, запуску птицеводческих репродукторов, расширению теплиц, а также модернизации молочных ферм, птицефабрик и перерабатывающих предприятий.

Ранее мы сообщили о том, что весеннюю охоту на глухарей и тетеревов ограничили в Ленобласти.

Фото: комитет по АПК Ленинградской области