Что будет если есть один огурец в день

Диетологи рекомендуют ежедневно употреблять свежие огурцы.

Диетологи рекомендуют ежедневно употреблять свежие огурцы для того, чтобы снизить вес. Огурцы помогают очистить организм и нормализовать работу пищеварительного тракта. Об этом сообщило РИА Новости.

Огурец на 95% состоит из воды, на остальные пять – из клетчатки, а также содержит тартроновую кислоту, которая препятствует образованию жира. В кожуре содержатся витамины К, А, С, железо, фосфор, медь, калий, магний. Все эти вещества улучшают метаболизм, снижают уровень сахара в крови. Огурцы способны насыщать кожу влагой, снимать высыпания и покраснения.

При этом овощ не стоит есть при заболеваниях ЖКТ (колит, язва, гастрит), так как сок огурца может повысить уровень кислотности.

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