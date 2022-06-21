Диетолог сообщила, о чем свидетельствует постоянное чувство голода

Если человек замечает за собой постоянное желание что-то съесть, то необходимо начать вести дневник питания.

Ощущение чувства голода даже после плотного приема пищи может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач-диетолог Екатерина Ященко.

По словам диетолога, голод имеет "интересное свойство накапливаться", и с накоплением часто теряется избирательность. В случае сильного чувства голода человек может съесть и вредные продукты.

Если человек замечает за собой постоянное желание что-то съесть, то необходимо начать вести дневник питания, чтобы отслеживать количество съеденного за день и после этого проанализировать причины.

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