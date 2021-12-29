Житель Ломоносова ударил гостя из Рязани ножом

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В понедельник вечером, 14 февраля, в службу спасения 112 позвонила женщина и заявила, что на улице Победы в Ломоносове произошла драка, в ходе которой один мужчина ударил другого ножом. Об этом стало известно Piter.tv.

На место прибыли полицейские и медики. Выяснилось, что во время ссоры после совместного распития спиртных напитков 40-летний неработающий житель Ломоносова ударил 31-летнего гостя из Рязани.

Нападавшего задержали и поместили в изолятор. В больнице уточнили, что у пострадавшего колото-резаная проникающая рана брюшной полости, непроникающая колото-резана рана груди, резаная рана плеча. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Отмечается, что задержанный ранее имел приводы: в 2013 и 2021 году было прекращено дело по статье о побоях и угрозе убийством. Так, летом прошлого года мужчина угрожал ножом своему знакомому в той же квартире, где накануне напал на гостя из Рязани в понедельник.

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Фото: Piter.tv