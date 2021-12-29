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В Тихвине женщина ударила 63-летнего сожителя ножом
Сегодня, 9:24
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В Тихвине женщина ударила 63-летнего сожителя ножом

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Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне вечером служба "112" направила в полицию вызов от неизвестного, что в 4-м Микрорайоне города Тихвин ножевое ранение. К месту также выехала скорая помощь. 

Прибывшие на место медики госпитализировали 63-летнего мужчину с резаной раной поясничной области справа, проникающим ранением забрюшного пространства, обширной забрюшной гематомой, ранением почки слева в тяжелом состоянии. Полицейские задержали сожительницу пострадавшего, 44-летнюю неработающую женщину. Предполагается, что она во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ножом ударила в спину своего сожителя.

Отмечается, что из квартиры изъяли рюмки, бутылку. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Фото: Piter.tv

Теги: ножевое ранение, служба 112, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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