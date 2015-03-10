В петербургском ЗакСе рассказали о новшествах регионального законодательства в ноябре

С ноября в Петербурге установлена новая квота для приема на работу инвалидов, упрощена процедура организации детского отдыха и появился реестр мастеров народных художественных промыслов.

В петербургском парламенте напомнили, какие нормы регионального законодательства вступают в силу в предстоящем осеннем месяце. Так, например, с 1-го ноября в силу вступил закон об обязательных квотах на рабочие места для инвалидов на больших предприятиях, были внесены изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, а также дополнен перечень задач промышленной политики города, – следует из сообщения пресс-службы Законодательного Собрания Северной столицы.

С ноября в Санкт-Петербурге установлена новая квота для приёма на работу инвалидов в размере 2% от числа занятых для предприятий, на которых работают от 35 до 100 человек. В случае, если численность работников превышает 100 человек, квота составляет 2,5%. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Изменения, внесенные в Социальный кодекс города, позволяют городским властям установить дополнительные меры социальной поддержки и гарантий тем жителям, которые выполняют боевые задачи по отражению атак на приграничные регионы. Также с начала месяца законодательно утверждены задача по сохранению в городе производственных зон и государственный контроль в экскурсионной сфере.

Новый закон расширил полномочия Правительства города. Теперь в них входят организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а также утверждение положения о данном виде контроля (надзора). Изменения направлены повышение контроля за качеством и безопасностью туристских услуг. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Теперь для организации детского отдыха родитель или ответственное за ребенка лицо может обращаться по вопросам отдыха и оздоровления детей через "Госуслуги". А еще один нормативный акт открывает для власти возможности создания и ведения реестра мастеров народных художественных промыслов. Вместе с этим с ноября данные о региональных организациях народных художественных промыслов могут быть открыты для всех желающих на официальных ресурсах.

В октябре вступили в силу изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге", которыми установлена новая праздничная дата, проведение официальных мероприятий в связи с которой ежегодно финансируется за счёт средств бюджета города, – День среднего профессионального образования. Он будет отмечаться 2 октября. Также изменениями в законодательство введены новые памятные даты: День Санкт-Петербургского государственного университета (8 февраля) и День героической защиты острова Сухо (22 октября). Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Ранее в Мариинском дворце прошел "круглый стол", во время которого депутаты петербургского парламента обсудили этичность использования искусственного интеллекта.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга