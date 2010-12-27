Новости ДНР за сутки: на Донбассе возобновились обстрелы, старики получили помощь

Власти ДНР и ЛНР жалуются на участившиеся обстрелы, ВСУ теряют бойцов, а ОБСЕ боиться за своих людей - последние новости Донбасса за 3-4 декабря.

За минувшие сутки ситуация на Донбассе не стала лучше или проще. Обе стороны конфликта обвиняют оппонентах во множественных нарушениях, обстрелы населенных пунктов продолжаются, а миссия ОБСЕ не может свободно передвигаться по региону. Канал Piter.TV публикует последние новости ДНР и ЛНР за сутки, 4 декабря.

Новости ДНР и ЛНР за сегодня, 4 декабря

1. ДНР и ЛНР сообщают о новых обстрелах и других нарушениях перемирия. ВСУ за минувшие сутки несколько десятков раз нарушали режим перемирия. Во всяком случае, такую информацию озвучили представители ДНР И ЛНР. Эксперты из Донецка насчитали 48 нарушений, а в Луганщине сообщили о 12 нарушениях. Речь идет о ударах артиллерии калибром 152 и 122 миллиметра, минометах, гранатометах и стрелковом оружии. Пострадавших среди военных и мирных жителей нет, а вот два жилых дома под Донецком были частично разрушены.

2. Украинские военные гибнут от рук своих. Об обстрелах своих позиций сообщает и украинская сторона. Впрочем, в ДНР уверяют, что речь идет о "дружественном огне". По их версии, разные украинские подразделения обстреливают своих же товарищей по ошибке или злому умыслу. Если верить данным Донецка, то только за неделю жертвами таких действий стали 17 украинцев (погибли). Еще 11 человек якобы получили ранения разной степени тяжести.

3. Пенсионеры из ДНР получили продуктовые наборы. БФ "Центр развития Донбасса" отчитался о распределении гуманитарной помощи. По данным НКО, 25 000 местных жителей пенсионного возраста получили продукты питания. До конца месяц свои наборы продуктов должны получить еще 10 000 людей старше 75 лет.

4. ОБСЕ жалуется на ВСУ. ОБСЕ уже две недели не может попасть в захваченные ВСУ поселки под Горловкой. Украинцы не пускают туда также СМИ и людей "Красного креста". Речь идет о населенных пунктах Гладосово и Травневое, занятых ВСУ без боя накануне.

Фото: Самооборона Горловки, Центр развития Донбасса