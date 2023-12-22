На Парашютной после кормления умерла новорождённая девочка

Голова девочки была повёрнута вбок, под носом у неё была кровь.

В Приморском районе Петербурга погибла новорождённая девочка, которой ещё не было и двух недель. Об этом стало известно Piter.tv.

Трагедия произошла вечером 24 апреля в квартире одного из домов на Парашютной улице. Вечером отец покормил девочку смесью, положил её в коляску и на 20 минут отошёл к сыну. Когда мужчина вернулся, голова дочери была повёрнута вбок, под носом у неё была кровь.

Мужчина сразу позвонил в скорую и жене, которая находилась в больнице из-за послеродовых осложнений. Врачи по телефону объяснили, как сделать искусственное дыхание, но это не помогло. Прибывшие на место медики констатировали смерть малышки.

Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

В марте в Петербурге умер младенец, заболев после вакцинации.

Фото: Piter.tv