В Петербурге отказались от традиционного праздничного салюта в новогоднюю ночь

Было решено отменить большие мероприятия, куда не смогут ограничить доступ с помощью QR-кодов.

В Петербурге в новогоднюю ночь не будет традиционного праздничного салюта, как и других официальных массовых мероприятий. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Мы ориентированы на немассовые мероприятия. Борис Пиотровский, вице-губернатор

Как отметил Пиотровский, в городе не отказываются совсем от праздничных активностей. Но было решено отменить большие мероприятия, куда не смогут ограничить доступ с помощью QR-кодов.

Ранее об отсутствии новогоднего салюта со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского рассказал зампредседатель правительства Ленобласти Владимир Цой.

Фото: Piter.tv