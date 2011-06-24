  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:33
127
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Новогодний Петербург преобразили почти 11 тыс. гирлянд

0 0

Гирлянды установили на более чем 400 адресах.

В Петербурге завершили процесс подключения к линиям городского освещения новогодних украшений, которые размещены по центральным улицам, площадям, набережным, паркам и скверам. 

По информации комитета по энергетике Северной столицы, специалисты "Ленсвета" выполнили около 7 тыс. подключений. Работы провели совместно с "Городским центром рекламы и праздничного оформления" и муниципальными образованиями. 

В 2024 году Петербург украсили почти 11 тыс. гирлянд, их установили на более чем 400 адресах. 

Не упустите возможность окунуться в предновогоднюю атмосферу и насладиться прогулкой по украшенному сверкающими огнями Петербургу! 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что новогодний транспорт выйдет на дороги Петербурга. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: гирлянды, комитет по энергетике
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии