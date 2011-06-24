Новогодний Петербург преобразили почти 11 тыс. гирлянд

Гирлянды установили на более чем 400 адресах.

В Петербурге завершили процесс подключения к линиям городского освещения новогодних украшений, которые размещены по центральным улицам, площадям, набережным, паркам и скверам.

По информации комитета по энергетике Северной столицы, специалисты "Ленсвета" выполнили около 7 тыс. подключений. Работы провели совместно с "Городским центром рекламы и праздничного оформления" и муниципальными образованиями.

В 2024 году Петербург украсили почти 11 тыс. гирлянд, их установили на более чем 400 адресах.

Не упустите возможность окунуться в предновогоднюю атмосферу и насладиться прогулкой по украшенному сверкающими огнями Петербургу! Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что новогодний транспорт выйдет на дороги Петербурга.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга