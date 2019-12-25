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На Греческом проспекте напротив больницы им. Раухфуса появилось новое граффити
Сегодня, 10:23
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На Греческом проспекте напротив больницы им. Раухфуса появилось новое граффити

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Изображение не закрасили, оно живет уже несколько дней.

На углу Греческого проспекта и 2-й Советской улицы появилось новое граффити. На нем изображена часть лица ребенка со словами: "Что видит твой ребенок?". Об этом сообщили в группе "Смольнинское онлайн" в "ВКонтакте".

В одном глазу отражается кулак, в другом — сердце. Местные жители предположили, что изображение появилось ко Дню детей 1-го июня.

Отметим, что граффити пока не закрасили. Вчера, 3 июня, напротив также высаживали кустарники. 

Ранее на будке долгое время было граффити с Би Би Кингом команды HoodGraff. Также некоторое время на ней были лица председателей двух органов власти Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Смольнинское онлайн

Теги: граффити, ребенок, стрит-арт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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