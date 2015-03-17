Секретарем отделения "Единой России" в Петербурге назначен Бельский

Решение было озвучено в рамках региональной конференции.

Новым председателем петербургского отделения партии "Единая Россия" стал спикер парламента города Александр Бельский. Об этом рассказали 29 ноября в Смольном.

Решение было озвучено в рамках региональной конференции, которая состоялась в парке "Россия – моя история". Также избрали делегатов на XXII всероссийский съезд "Единой России", озвучили отчет предыдущего руководителя отделения Сергея Боярского и произвели ежегодную ротацию состава других руководящих органов.

Для меня была большая честь идти кандидатом от партии. Возглавлял петербургскую партийную организацию в самом начале, когда "Единая Россия" еще только начинала работу. Те 10 приоритетов, которые команда города разработала вместе с партией, – это наши реформы и основные направления развития города. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Важнейшие направления для фракции – развитие транспортного каркаса, промышленности и науки Петербурга, реализация новых национальных проектов, поддержка ВС РФ, благоустройство общественных пространств.

Фото: пресс-служба петербургского парламента