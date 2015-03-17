  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Секретарем отделения "Единой России" в Петербурге назначен Бельский
Сегодня, 15:51
64
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Секретарем отделения "Единой России" в Петербурге назначен Бельский

0 0

Решение было озвучено в рамках региональной конференции.

Новым председателем петербургского отделения партии "Единая Россия" стал спикер парламента города Александр Бельский. Об этом рассказали 29 ноября в Смольном. 

Решение было озвучено в рамках региональной конференции, которая состоялась в парке "Россия – моя история". Также избрали делегатов на XXII всероссийский съезд "Единой России", озвучили отчет предыдущего руководителя отделения Сергея Боярского и произвели ежегодную ротацию состава других руководящих органов. 

Для меня была большая честь идти кандидатом от партии. Возглавлял петербургскую партийную организацию в самом начале, когда "Единая Россия" еще только начинала работу. Те 10 приоритетов, которые команда города разработала вместе с партией, – это наши реформы и основные направления развития города. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Важнейшие направления для фракции – развитие транспортного каркаса, промышленности и науки Петербурга, реализация новых национальных проектов, поддержка ВС РФ, благоустройство общественных пространств. 

Фото: пресс-служба петербургского парламента 

Теги: александр бельский, единая россия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии