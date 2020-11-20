Главой петербургского отделения "Единой России" станет Александр Бельский

Спикер городского парламента планирует увеличить количество членов партии.

Председатель парламента Петербурга Александр Бельский будет главой городского отделения "Единой России". Его выбрал председатель партии, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках собеседования с кандидатами на руководящие должности 21 ноября.

По словам Александра Бельского, основной задачей отделения станет продолжение работы в уже существующих направлениях. В частности, речь шла о поддержке участников СВО.

Кроме того, спикер петербургского парламента заявил, что он планирует увеличить количество членов партии.

Ранее мы рассказывали о том, что глава "Единой России" в Северной столице Сергей Боярский уволился.

Фото: пресс-служба парламента Петербурга