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Главой петербургского отделения "Единой России" станет Александр Бельский
Сегодня, 16:25
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Главой петербургского отделения "Единой России" станет Александр Бельский

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Спикер городского парламента планирует увеличить количество членов партии.

Председатель парламента Петербурга Александр Бельский будет главой городского отделения "Единой России". Его выбрал председатель партии, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках собеседования с кандидатами на руководящие должности 21 ноября. 

По словам Александра Бельского, основной задачей отделения станет продолжение работы в уже существующих направлениях. В частности, речь шла о поддержке участников СВО. 

Кроме того, спикер петербургского парламента заявил, что он планирует увеличить количество членов партии.

Ранее мы рассказывали о том, что глава "Единой России" в Северной столице Сергей Боярский уволился. 

Фото: пресс-служба парламента Петербурга 

Теги: александр бельский, единая россия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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