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Петербургская Поликлиника №106 получит новый маммограф
Сегодня, 18:55
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Петербургская Поликлиника №106 получит новый маммограф

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Такое поручение отдал глава города в ответ на просьбу местной жительницы.

Городская поликлиника №106 получит новый маммографический аппарат. Нововведение организовано по поручению губернатора города и в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

С просьбой о приобретении нового маммографа к Александру Беглову обратилась жительница Красносельского района. Ранее подобный аппарат был закуплен для 126-й поликлиники. Предполагается, что в следующем году еще 4 медучреждения Калининского района получат по маммографу.

В целом в рамках программы модернизации первичного звена в 2024 году в поликлиники Петербурга поставлено и введено в эксплуатацию более тысячи единиц медицинского оборудования. В общей сложности до конца года планируется ввести 1044 единицы. Контракты на их приобретение уже заключены.

Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что объем бюджета ОМС в Петербурге в 2025 году увеличат до 170 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Теги: модернизация здравоохранения, новое медицинское оборудование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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