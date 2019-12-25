В медицинских учреждениях Тосно установлены новые аппараты УЗИ

В пятницу, 11 марта, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что в двух медицинских учреждениях Тосно установили новое оборудование, приобретенное в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Ультразвуковые медицинские диагностические системы обошлись в 4,4 и 5,2 млн рублей. Оборудование установили в женской консультации города Тосно и в Тосненской поликлинике.
По словам заведующего Тосненской поликлиникой Рустамбека Хасанова, новая техника обладает более широкими возможностями, а узи-исследования помогают врачам своевременно выявить патологию и подобрать правильную схему терапии.
Фото: Администрация Ленобласти
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