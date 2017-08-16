В поликлиники Невского района поставили новые аппараты ЭКГ

Аппараты используются во всех сферах современной медицины.

Три поликлиники Невского района Петербурга получили новые аппараты ЭКГ. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению в пятницу, 28 июля.

В частности, оборудовали городские поликлиники №6, 8 и 46. Электрокардиографы ЭК12Т-01-"Р-Д"/260 отечественного производства поставили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Аппараты используются во всех сферах современной медицины: в отделениях функциональной диагностики, кардиологии и интенсивной терапии стационаров, в автомобилях скорой медицинской помощи.

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Фото: Piter.TV