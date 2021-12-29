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Поликлиника №97 Выборгского района получила новое оборудование
Сегодня, 17:33
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Поликлиника №97 Выборгского района получила новое оборудование

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В поликлинике также отремонтировали кабинет для установки аппарата.

В среду, 16 февраля, в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что в поликлинике №97 Выборгского района завершили ремонт и доставили новое оборудование.

Так, в рамках модернизации первичного звена в 2021 году для повышения качества медицинской помощи закуплен цифрового рентгенодиагностический аппарат АРЦ-ОКО на два рабочих места. Для установки оборудования отремонтировали кабинет.

Капитальный ремонт помещений первого этажа площадью 185 "квадратов" обошелся в 18 млн рублей. 

Фото: Комздрав СПб / Телеграм

Теги: выборгский район, комздрав, новое медицинское оборудование, петербург
Категории: Лента новостей,

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