В Невском районе построят жилой квартал с 11 домами

Там же появятся 4 детских сада, поликлиника и школа.

В ходе рабочего совещания губернатора Александр Беглова с членами городского правительства утверждены проекты планировки и межевания территории будущего жилого квартала в Невском районе.

Между улицей Тельмана, Дальневосточным проспектом, улицей Новоселов и Октябрьской набережной построят 11 многоквартирных жилых домов, 4 детских сада на 745 мест, поликлинику на 340 посещений в смену, школу на 1525 мест, многофункциональный комплекс. Как рассказал портал "Строительный Петербург", также инвестор построит несколько участков улиц и благоустроит внутриквартальные проезды.

Сейчас на территории будущего жилого квартала расположены промышленные здания и сооружения. Часть из них входит в состав объектов культурного наследия регионального значения – "Комплекс построек бумажной фабрики Варгуниных" и "Комплекс построек фабрики Товарищества шерстяных изделий "Торнтон". Работы по их восстановлению будут проведены за счёт инвестора.

В начале июня было возбуждено уголовное дело по факту сноса Дома для служащих Невской писчебумажной фабрики.

Фото: Piter.tv