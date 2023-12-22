Строительство нового здания КВД №8 стартовало на улице Передовиков

Объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2025 года.

На улице Передовиков в Петербурге началось строительство второго здания кожно-венерологического диспансера (КВД) №8. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района 9 марта.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2025 года. Подрядчик уже выполнил свайное поле разработал котлован. Сейчас идет подбетонка для фундаментной плиты.

В пятиэтажном здании будут детское отделение, клинико-диагностическая лаборатория, венерологическое и дерматологическое отделения.

КВД №8 расположен по адресу: Новочеркасский проспект, 29/10.

Ранее мы рассказывали о том, какие соцобъекты ввели в январе и феврале в Петербурге.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района